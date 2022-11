An die Opfer von Krieg und Gewalt wird an diesem Wochenende mit Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern erinnert. Auch junge Menschen beteiligen sich.

Bunte Friedenstauben in der Stadt

Die Sprühaktion ist Teil der zentralen Gedenkfeier des Landes in Dülmen. Neben Friedenstauben in allen Farben sprühten Jugendliche auch das Logo des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge aufs Pflaster. Der Verein engagiert sich in der Friedenserziehung.