Das ist das Foto der Woche

Seit mehr als einem halben Jahr dauern bereits die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Aktuell flüchten viele Menschen auch nach Deutschland. Um ihnen ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen, hat die Stadt Dülmen das Kloster Hamicolt gemietet. Es hat viele Vorteile.

Zur Ruhe können bis zu 50 aus der Ukraine geflüchtete Menschen künftig im Kloster Hamicolt finden. Die Stadt hat hier Flächen (die Kirche gehört übrigens nicht dazu) gemietet. Aktuell wohnen hier bereits sechs Personen aus der Ukraine.

Für Montag sind der Stadt weitere elf Personen angekündigt, am Mittwoch sollen vier in das Kloster ziehen. Wenn es bei Zuweisung in dieser Form bleibt, werden alle Plätze im Kloster innerhalb von nur zwei Wochen belegt sein.