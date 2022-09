Das ist das Foto der Woche

DZ-Praktikant Johannes Arens gibt dem Ende des Tankrabatts einen Daumen nach unten. So günstig wie auf unserem Foto der Woche sind die Spritpreise seit Ende des Tankrabatts am Donnerstag nämlich nicht mehr.

Während die Preistafel der Westfalen Tankstelle am Quellberg am Donnerstag um 12 Uhr für Super noch 1,86 Euro und für Diesel 2,08 Euro anzeigte, waren die Spritpreise am Freitagnachmittag schon deutlich höher. An der selben Tankstelle leuchteten um 16 Uhr 2,14 Euro für Super und 2,17 Euro für Diesel auf.