Das ist das Foto der Woche

Fröhliches Plätschern am Marktbrunnen? Wird es erst einmal nicht mehr geben. Denn das in dieser Woche vorgestellte Energiespar-Paket der Stadt Dülmen sieht eben auch das Abschalten des Brunnens vor.

Allerdings ist das nur ein (vergleichsweise kleiner) Punkt in der langen Liste an Maßnahmen, mit denen die Verwaltung Energie sparen will. Ganz oben steht hingegen die Absenkung der Raumtemperatur in städtischen Gebäuden. Hier werden es im Winter nur noch 19 Grad in den Büros sein. Kälter wird es auch in den Turnhallen. Und die Effekt-Außenbeleuchtung wird ab dem 1. September ebenfalls ausgeschaltet.

Bleibt noch eine Frage: Wenn die Maßnahmen zu Beginn des nächsten Monats in Kraft treten sollen, warum ist er Brunnen jetzt schon aus. Vermutlich gerade weil das Abstellen hier vergleichsweise einfach sei, wurde es bereits jetzt erledigt, so ein Stadtsprecher.

Übrigens: Ganz verzichten auf kühles Nass in der Innenstadt müssen die Dülmener nicht. Das Fontänenspiel in der Marktstraße und das Nebelfeld auf dem Marktplatz bleiben in Betrieb. Weil es hier Zeit- beziehungsweise Kontaktschaltungen gibt, verbrauchen beide Anlagen deutlich weniger Energie als der permanent laufende Marktbrunnen.