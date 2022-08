Das ist das Foto der Woche

So richtig in Action sind Elisabeth und Heinz Armeloh auf unserem Foto der Woche zu sehen. So nah waren die beiden bisher noch nie am Zootier.

Am Montag durfte das Ehepaar im Rahmen der DZ-Sommeraktion für einen Vormittag selbst mit anpacken und hinter die Kulissen des Allwetterzoos in Münster schauen.