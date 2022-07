Das ist das Foto der Woche

Kultur am vermutlich heißesten Tag des Jahres - geht das? Auf jeden Fall, vor allem wenn es ein so entspannter Auftritt ist wie der der Black Blues Brothers. Die Künstler aus Italien lieferten eine rasante Show.

Die Black Blues Brothers begeisterten bei ihrem Auftritt in Dülmen

Es ist schon einige Jahre her, dass die Black Blues Brothers in Dülmen mit ihrer Show begeisterten. Deshalb gab es immer wieder den Wunsch, die italienischen Künstler erneut in die Stadt zu holen. 2020 sollte es soweit sein.

Dann kam zunächst Corona, 2021 gab es Probleme mit der Einreise. Nur gut, dass das Kulturamt am Ball geblieben ist. Dülmen hätte sonst einen höchst unterhaltsamen Abend verpasst.

Akrobatik, Musik und Comedy

Dabei ist es gar nicht so einfach, den Auftritt der Black Blues Brothers in einem Satz zu erklären oder die Künstler in eine Schublade zu stecken. Aber warscheinlich sind es gerade die verschiedenen Ebenen - Akrobatik, Musik und Comedy -, die den Reiz der Bühnenshow ausmachen.