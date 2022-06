Das ist das Foto der Woche

Nein, die Kirmesbesucher haben nicht falsch geguckt. Tatsächlich ist der Disco-Jet in diesem Jahr nicht auf dem Marktplatz zu finden. Das erste Mal seit 40 Jahren ist er nicht dort aufgebaut - dafür aber an anderer Stelle.

Den Disco-Jet findet man in diesem Jahr auf dem Parkplatz Nonnengasse.

Einige Dülmener mögen am Wochenende bestimmt zum Marktplatz gelaufen sein, um ihr Lieblings-Fahrgeschäft zu nutzen. Eben so wie jedes Jahr auf der Kirmes.

