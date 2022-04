Das ist das Foto der Woche

Nicht nur das Weiße Haus, wie auf dem Foto der Woche zu sehen, wird der Stadtkapelle Dülmen von ihrer Reise nach Washington in Erinnerung bleiben. Die Musiker und Musikerinnen kehrten mit reichlich Eindrücken wieder nach Deutschland zurück.

Die Stadtkapelle Dülmen in Washington

Anhand der großen grünen Wiese lässt sich zunächst nicht erahnen, wohin die Mitglieder der Stadtkapelle in der Karwoche ihre Konzertreise unternahmen. Doch da ganz hinten auf unserem Foto der Woche sieht man es: Das Weiße Haus.

Aber nicht nur dieses wird ihnen in Erinnerung bleiben. Während ihrer Woche in Washington erlebten die 16 Blasmusikerinnen und -musiker der Stadtkapelle Dülmen so einiges.