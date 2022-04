Das ist das Foto der Woche

Blühende Blumenbänder ziehen sich durch Dülmens Parks wie den Vorpark oder Stadtpark an den Wiesen. Herrlich anzuschauen und ein echter Stimmungsaufheller. Erst recht an grauen und empfindlich kühlen Frühlingstagen. Aber schlechtes Wetter gibt's bekanntlich nicht, nur unpassende Kleidung. Also was Warmes übergestreift und ab nach draußen, um die Schönheiten dieser besonderen Jahreszeit zu genießen!