Das ist das Foto der Woche

Ein bisschen Sonne tut gut - vor allem nach all dem Grau der vergangenen Tage. Fand auch Susanne Freckmann, die am Silbersee III in dieser Woche diese „herrlich ruhige Abendstimmung“ mit der Kamera eingefangen hat.



In rund drei Wochen wird es übrigens nicht mehr ganz so still sein am See: Denn dann starten hier die Arbeiten für die größte schwimmende Solaranlage Deutschlands, geplant von den Quarzwerken. Die soll später etwa 2,3 Prozent der Seefläche in Anspruch nehmen.



Und die Quarzwerke, die den Strom zum Großteil selbst verbrauchen wollen, werden sich dann über jeden sonnigen Tag freuen.