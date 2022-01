Das ist das Foto der Woche

Nach der Premiere beim Filmfestival in Venedig dauerte es noch einige Monate, aber seit dieser Woche läuft das Diana-Drama „Spencer“ in den deutschen Kinos - und vermutlich ab nächster Woche auch in Dülmen.



Denn hier wurden mehrere Szenen für den Film gedreht. Unter anderem bekanntlich bei den Tanzsportfreunden, die erstaunt miterlebten, wie sich ihr Clubheim in wenigen Tagen in eine englische Tankstelle samt Café verwandelte.



Während der Dreharbeiten im Dernekamp entstand auch ein Bild von Hauptdarstellerin Kristen Stewart in Diana-Aufmachung und Regisseur Pablo Larraín - und genau das ist, passend zum Filmstart, das aktuelle Foto der Woche der DZ.