Das ist das Foto der Woche

Die Kronen sind gerichtet, die Mäntel über die Schultern gelegt und die FFP2-Masken aufgesetzt: So kann das Sternsingen 2022 losgehen. Am Freitag gab es einen ersten Stopp auf dem Wochenmarkt.

Mit gold glänzender Krone und rotem Gewandt zogen die Sternsinger am Freitag durch die Dülmener Innenstadt. Eigentlich ein gewohntes Bild.

Aber andere Zeiten benötigen auch andere Maßnahmen: 2022 findet die Sternsingeraktion etwa in St. Viktor/ St. Joseph auch als to-go Angebot statt, da in diesem Jahr nicht alle Bezirke durch eine Gruppe besucht werden können. So waren die Könige am Freitag auf dem Wochenmarkt anzutreffen, wie das aktuelle Foto der Woche zeigt.



Am Wochenende ging die Sternsinger-Aktion dann weiter, auch hier gab es neue Angebote wie etwa Drive-in-Schalter in Heilig Kreuz und Merfeld.