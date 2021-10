Das ist das Foto der Woche

Zur Mitgliederversammlung lädt der Heimatverein Dülmen am Mittwoch, 10. November, ein. Los geht es um 18 Uhr in die Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums.



Die Einladung wird so manches Mitglied mit besonderer Freude in Händen gehalten haben: Zeigt sie doch auf der Vorderseite den Eingang der Schulaula von außen, auf der Rückseite die Ansicht einer alten Ansichtskarte von dem früheren Gartengrundstück der Firma Bendix. Auf der steht nun das Schulzentrum, wo das die Veranstaltung stattfindet. „Gartenanlage Bendix mit Kutscherhaus“ ist darunter zu lesen.



Ansichtskarte stammt auf Privatsammlung

Die Karte, die an vergangene Dülmener Zeiten erinnert, stammt aus der Sammlung des Heimatvereinsvorsitzenden Erik Potthof. Er lädt übrigens ganz ausdrücklich alle Interessierten zu dem Treffen ein. Die Nachweise werden am Einlass kontrolliert. Im Anschluss an die Regularien hält Stadtarchivar Dr. Stefan Sudmann im Rahmen des Gedenkjahres 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland einen Vortrag über jüdische Familien in Dülmen.



Anmeldungen zu der Mitgliederversammlung erfolgen bis zum 7. November bei Dülmen Marketing, Viktorstraße 6, oder direkt schriftlich beim Heimatverein. Es gilt die 3G-Regel.