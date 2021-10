Das ist das Foto der Woche

Sponsorenlauf an der Grundschule Dernekamp. Und alle machen mit. Alle? Ja, wirklich alle, wie das aktuelle Foto der Woche zeigt.

Am Freitag stand der Sponsorenlauf an der Grundschule Dernekamp an. 300 Meter war der Rundkurs lang, den die Schüler zurücklegen mussten. Pro Runde zahlen die Sponsoren dann einen bestimmten Betrag.



Ein Teil des Erlöses soll dabei in ein neues Spielgerät investiert werden, ein Teil komme den Flutopfern in NRW und Rheinland-Pfalz zugute, berichtete Schulleiterin Christina Böhnke.



Worauf sie besonders stolz ist: Mit wie viel Engagement und Ausdauer die 245 Mädchen und Jungen beim Sponsorenlauf dabei waren. Und das selbst dann, wenn man durch ein eingegipstes Bein etwas eingeschränkt war - wie das aktuelle Foto der Woche zeigt. Gut gelaunt machte sich dieser Schüler dann eben mit Rollstuhl auf die Runde.