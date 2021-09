Das ist das Foto der Woche

Heute läuft die Bundestagswahl, bis 18 Uhr sind die Wahllokale noch geöffnet. Aber schon zuvor stimmten viele in Dülmen per Briefwahl ab - genau das zeigt das aktuelle Foto der Woche.

Dülmen stimmt ab: An diesem Sonntag läuft die Bundestagswahl. Noch bis 18 Uhr sind die 22 Wahllokale in Dülmen sowie den Ortsteilen geöffnet.



Allerdings zeigt das aktuelle Foto der Woche an: Ein guter Teil der Stimmen ist bereits vergeben. Denn genau 15.647 Wahlberechtigte haben sich entschieden, ihr Votum per Briefwahl abzugeben - ein neuer Rekord.



Auszählung erst ab heute 18 Uhr



Die abgegebenen Stimmen dürfen natürlich auch erst heute 18 Uhr ausgezählt werden. Solange bleiben die Umschläge mit den Stimmzetteln verschlossen und werden sicher in der Verwaltung gelagert, wie auf dem Foto der Woche zu sehen ist.



Wer die ganzen Briefwahlstimmen auszählen muss? Das machen die Teams in den mittlerweile elf Briefwahlbezirken in Dülmen. Auf sie werden die hier abgebildeten Stimmen am Sonntag verteilt.