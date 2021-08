Das ist das Foto der Woche

Am letzten Freitag vor Ende der Sommerferien war das düb wieder gut gefüllt. Ohne Corona-Beschränkungen strömen die Schwimmgäste wieder in das Bad, zeigt das aktuelle Foto der Woche.

Am letzten Freitag vor Ende der Sommerferien war das düb wieder gut gefüllt. Nach dem (vorläufigen) Ende der Corona-Beschränkungen strömen die Schwimmgäste wieder in das Bad an der Nordlandwehr. Im Schnitt etwa 1300 bis 1400 Besucher pro Tag hätten in dieser Zeit die Kasse passsiert, schätzt Badleiterin Anja Vetter.

Erst in den vergangenen Tagen flaute das Geschäft ein wenig ab. Seither passierten rund 1000 Wasserratten täglich den Eingangsbereich. „In den letzten Tagen vor den Sommerferien sind viele Familien mit anderen Dingen beschäftigt“, vermutet Vetter.