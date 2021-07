Das ist das Foto der Woche

Markus Becker wollte helfen, als er die verstörenden Bilder der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz sah. Er wandte sich an die Helfer, die in Euskirchen die Unterstützung koordinieren. Sie informierten Markus Becker, was benötigt wird und wurde. Der wiederum informierte die Dülmener. Die packten zusammen, was sie entbehren konnten. Die ersten Hilfslieferungen sind bereits in Euskirchen angekommen, an diesem Wochenende folgen weitere.