Das Auto führt, das Rad holt auf

Das beliebteste Verkehrsmittel in Dülmen? Ist das Auto. Mehr als die Hälfte aller Einwohner sind fast täglich mit dem Pkw unterwegs, weitere 30 Prozent an ein bis drei Tagen die Woche. Aber: Auf Platz zwei drängt das Rad immer weiter nach vorne.

Über 60 Prozent der Dülmener nutzen das mindestens einmal pro Woche - in vergleichbaren Mittelstädten sowie deutschlandweit sind es etwa nur halb so viel. Diese Ergebnisse hat die Planersocietät aus Dortmund bei einer Mobilitätsbefragung im vergangenen Jahr im Auftrag der Stadt zusammengetragen.

3407 zufällig ausgewählte Haushalte erhielten Fragebogen, in 585 Fällen gab es Rückmeldungen. Laut Planersocietät konnten so 2,6 Prozent der Gesamtbevölkerung befragt werden - womit die Ergebnisse repräsentativ sind. Was die Experten festgestellt haben: Nahezug jeder Haushalt in Dülmen besitzt mindestens ein Auto (93 Prozent) und mindestens ein Fahrrad (91 Prozent).

Anteil der E-Bikes deutlich gestiegen

Im Vergleich zur letzten Befragung aus dem Jahr 2014 ist vor allem der Anteil der E-Bikes deutlich gestiegen. Deren Verfügbarkeit lag 2014 bei unter 20 Prozent, jetzt sind es 48 Prozent. Mehr als ein Sechstel der Haushalte verfügt sogar über zwei Elektroräder. Elf Prozent der Befragten haben zudem eine Zeitkarte für den öffentlichen Nahverkehr, wobei es sich hier vor allem um Schüler und Studierende handelt.

Die Befragung zeigt zudem deutlich, wer sich wann für welche Art der Fortbewegung entscheidet. Ab welcher Strecke Dülmener vom Rad auf Auto umsteigen und weitere Ergebnisse lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.