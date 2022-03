„Dankbar für die großartige Hilfe“

Dülmen

In verschiedenen Regionen der Ukraine ist die Situation so katastrophal, dass die Menschen ihr Land verlassen - so wie Natalia und ihre Tochter Anastasia. In Dülmen sind sie in Sicherheit. Im Gespräch mit der DZ schildern sie, wie sich die Situation in ihrer Heimat darstellt und was sie sich jetzt wünschen.

Von Tatjana Thüner