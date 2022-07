Dank 9 Euro-Ticket viele Fahrgäste

Fast genau auf den Tag ist es fünf Jahre her, dass sich der Bürgerbusverein Merfeld und Hausdülmen gegründet hat. Der Vereinsname ist bis heute Programm geblieben - durchaus zum Bedauern von Menschen in anderen Ortsteilen wie Buldern oder Hiddingsel.

„Ursprungsgedanke war eine bessere Verbindung von Merfeld und Hausdülmen mit der Innenstadt“, erinnert der Vorsitzende Wilhelm Espeter. „Wenn wir weitere Linien anbieten wollen, müssen wir mehr ehrenamtliches Personal und wohl auch ein zusätzliches Fahrzeug haben“, ergänzt der zweite Vorsitzende Roland Schmidt.

Viele Fahrer sind 65 Jahre oder älter

Er kommt damit gleich auf eine besondere Herausforderung des rührigen Vereins zu sprechen: „Zu 99 Prozent sind unsere Fahrer (und wenige Fahrerinnen) 65 Jahre und älter.“ Nachdem sich einige in der Pandemie zurückgezogen haben, nutzt der Bürgerbusverein sein erstes kleines Jubiläum, um auf sich aufmerksam zu machen.

Aktuell erfährt Bürgerbus einen besonderen Zuspruch - und damit ungewöhnlich hohe Nutzerzahlen. Eine Folge des 9-Euro-Tickets. „Von den rund 1000 Fahrgästen im Juni hatten rund 40 Prozent das Ticket aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung - und mussten damit im Bürgerbus nicht zahlen.“, sagt Roland Schmidt.

„Wir haben aber auch Stammgäste, die beispielsweise einmal in der Woche mit dem Bürgerbus zum Arzt fahren“, betont der Vorsitzende Wilhelm Espeter. Was passieren muss, damit es das Angebot zumindest mittelfristig gibt, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.