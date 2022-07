Damen-Premiere an der Vogelstange

So stimmungsvoll der Auftakt am Samstagabend war, so unaufgeregt handelten die Schützen die Formalitäten des sonntäglichen Antretens ab. Nach dem Einzug des Getränke verteilenden Doktors, den Meldungen an Hauptmann, Major und Oberst sowie dem Abholen des scheidenden Königspaares begann an der Vogelstange ein Schießwettkampf, der in die Annalen des Vereins eingehen wird. Denn erstmals war es auch den Damen des Vereins erlaubt, auf den Vogel zu schießen und in das Wetteifern um die Königswürde einzugreifen.

Bei musikalischer Unterhaltung durch die Stadtkapelle Dülmen und den Spielmannszug Buldern war es dann um 15.30 Uhr soweit, als mit der noch amtierenden Königin Annette Bagert die erste Dame zur Tat schritt und dabei half, mit dem Kleinkaliber den Vogel zu lockern.

Die Königin macht den Anfang

Fortan geriet das Schießen unter zahlreichen Schützinnen und Schützen zu einem spannenden Wettkampf um die begehrten Trophäen Krone, Apfel, Zepter und natürlich die Flügel - bis dann Johannes Böwing zur Vogelstange schritt und mit einem wahren Sonntagsschuss den Vogel in seine Bestandteile zerlegte. „Ich hatte doch nur auf den linken Flügel gezielt“, war der Jungschütze sichtlich überrascht, dass neben dem ins Visier genommenen Flügel auch das rechte Gegenstück und zudem Teile des Vogelrumpfes zu Boden gegangen waren.

Vogel fällt nach 208 Schuss

Den Anwärtern auf die Thronfolge hatte Böwing auf der Vogelstange nur noch einen jämmerlichen Torso hinterlassen, der schon beim nächsten Schuss zu fallen drohte. Tatsächlich bedurfte es nur kurzer Zeit, bis die letzten Späne des hölzernen Federviehs nach insgesamt 150 Klein- und 58 Großkaliberpatronen fielen und mit Josef Kuhlmann der neue Schützenkönig feststand.

Zu seiner Königin wählte Kuhlmann Bernadette Ahlers. Als Mundschenke fungieren Michael und Rita Bücker. Begleitet wird das Königspaar durch die Ehrenpaare André Gerdes und Hendrikje Groten sowie Heiner Ahlers und Marita Kuhlmann.

Den gesamten Bericht vom Schützenfest in Mitwick-Weddern lesen Sie in der DZ von Dienstag.