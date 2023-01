Currywurst und Burger aus der Tupperdose

Der Burger, die Currywurst oder die Pizza im Mehrwegbehälter? Zu diesem Angebot verpflichtet sind ab diesem Jahr auch die Dülmener Restaurants.

Doch „das ist gar nicht so einfach in einem Imbiss umzusetzen“, sagt Monika Wittler, Inhaberin des Imbisses „Zum Landser“. Denn für Currywurst, Pommes, Burger und Co. bedarf es Verpackungen in verschiedenen Größen und Ausführungen.

Während andere Restaurants sich noch in der Planungsphase befinden, hat das Cafe Extrablatt Dülmen am Mittwoch bereits Mehrwegverpackungen geliefert bekommen. In den grauen Dosen in unterschiedlichen Größen können die Gäste ab sofort ihre Speisen mit nach Hause mitnehmen.

Sogar Getränkebecher to go gibt es beim Extrablatt nun auf Wunsch in der Mehrwegverpackung. Bisher konnten die Kunden ihr Essen in Zuckerrohr-Verpackungen mitnehmen.

