Covid 19 greift das SGZ an

Keine Einnahmen ohne Kurse

Seit dem 16. März finden keine Kurse mehr statt. Mit weitreichenden Folgen für das SGZ, wie Annette Hullermann zusammen mit Kirsten Hülsenbeck, Vorsitzende des Stadtsportrings, welcher nomineller Arbeitgeber des SGZ ist, im DZ-Gespräch erklärt. Denn anders als ein Sportverein hat das SGZ keine Mitgliedsbeiträge, sondern finanziert sich ausschließlich, so Hülsenbeck, durch die Gebühr der Teilnehmer. Davon sind alle Kosten, angefangen bei Materialien über die Raummiete bis zum Personal zu begleichen.

Rückzahlungen vermeiden

Annette Hullermann und Kirsten Hülsenbeck hoffen auf das Entgegenkommen und die Großzügigkeit der Kursteilnehmer, die auf eine Rückerstattung verzichten. „Das, was an Gebühren zurückzuzahlen wäre, entspricht den Personalkosten von zwei Monaten“, verdeutlicht Kirsten Hülsenbeck die Dimension.

Kurzarbeit unvermeidlich

Im Mai wird auch die dritte SGZ-Mitarbeiterin in Kurzarbeit gehen, danach die SGZ-Leitung, sagt Annette Hullermann und bittet um Verständnis, dass das Büro in der Alten Sparkasse dann nur noch dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr in der Woche besetzt sein wird oder via E-Mail info@sgz-duelmen.de zu kontaktieren ist.