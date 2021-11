Coronafolgen langsam spürbar

Weniger Beratungsgespräche als noch im Jahr 2019 verzeichnete die Schuldner- und Insolvenzberatung des Diakonischen Werkes im Kreis Coesfeld in 2020. Waren es 2019 noch 988 Beratungen, ging die Zahl in 2020 auf 895 zurück. Gleiches gilt für die Beratungen in Dülmen (von 277 auf 222).

Einen Grund dafür sah Silvia Saunus, die in der Sitzung des Sozialausschusses über die Arbeit der Schuldnerberatung berichtete, in der Corona-Pandemie, in der auch die Beratungsstelle geschlossen war. „Für Notfälle waren wir aber immer erreichbar“, so Saunus. Ein weiterer Grund sei die Gesetzesänderung, die Insolvenzverfahren von sechs auf drei Jahre verkürze. „Viele haben auf die Gesetzesänderung gewartet“, sieht Saunus hier wieder mehr Fälle kommen.



Auch die Folgen der Corona-Lockdowns sei bisher noch nicht groß zu spüren. „Aber die Verschuldung tritt meistens erst später ein und viele halten sich eine Zeit lang über Wasser.“ Erste Vorboten seien aber schon zu erkennen. Vereinzelt würden Solo-Selbstständige die Beratung aufsuchen oder Väter, die durch Kurzarbeit ihren Unterhalt nicht mehr zahlen können.



Ein großes Problem für viele seien die Kosten für die Wohnung. Etwas 25 Prozent der überschuldeten Personen würden in einer zu teuren Wohnung leben, auf dem Markt aber nichts anderes finden. Manuela Pross (CDU) fragte nach den Wohnungsnotfällen, die im Bericht mit einer auffälligen Tendenz beschrieben wurden. Ein solcher Notfall liegt vor, wenn die Kündigung oder eine Räumungsklage vorliegt. In Dülmen seien die Fälle im einstelligen Bereich und die Zahl sei zuletzt auch nicht gestiegen, ergänzte Herbert Wies, Fachbereichsleiter bei der Stadt Dülmen.