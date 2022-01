Corona-Zahlen steigen deutlich

Einen ziemlichen Sprung nach oben hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld gemacht: Sie stieg am Mittwoch auf 184 an. Daneben wurden so viele Neuinfektionen wie schon lange nicht mehr gemeldet.

Deutlich nach oben geht es aktuell mit den Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld. So machte die Sieben-Tage-Inzidenz einen gewaltigen Sprung nach oben: Von 134,1 am Dienstag stieg sie auf 184 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Mittwoch an. Zuletzt Mitte Dezember war die Inzidenz so hoch.

Das Kreisgesundheitsamt meldete heute 158 Neuinfektionen, davon 25 in Dülmen. Da hier gleichzeitig sieben Personen wieder genesen sind, erhöhte sich die Zahl der aktiven Fälle in Dülmen um 18 auf jetzt 114. Kreisweit sind 107 Personen wieder genesen, aktuell gibt es 675 aktive Fälle ((plus 51).