Corona-Zahlen schnellen nach oben

Steil nach oben geht es derzeit mit den Corona-Zahlen: So gibt es kreisweit mehr als 500 neue Fälle, die Inzidenz schnellte hoch auf über 800.

Die Inzidenz schnellt weiter nach oben, dazu mehr als 500 neue Fälle: Die Corona-Zahlen im Kreis zeigen aktuell leider in nur eine Richtung. 527 weitere Ansteckungen verzeichnete das Kreisgesundheitsamt kreisweit, davon 97 in Dülmen. Dem gegenüberstehen 85 Genesungen im Kreisgebiet beziehungsweise 19 in Dülmen.

Dementsprechend kletterte auch die Zahl der aktiven Fälle weiter nach oben (Kreis: 2381, Dülmen: 746). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 806,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Mittwoch: 672,4).