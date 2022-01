Corona: Mehr Genesungen als neue Fälle

Die Inzidenz im Kreis Coesfeld liegt mittlerweile jenseits der 900er-Marke. Allerdings ging die Zahl der aktiven Infektionen leicht zurück. So wurden sowohl kreisweit als auch in Dülmen mehr Genesungen als neue Fälle registriert.

44 weitere Ansteckungen in Dülmen

HANDOUT - 17.02.2020, USA, Hamilton: Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des «U.S. National Institute of Health» zeigt das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2). Die Probe wurde von einem Patienten in den USA isoliert. Foto: ---/NIAID-RML/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Die Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld bleiben weiter hoch - allerdings sind am Dienstag sowohl kreisweit als auch in der Stadt Dülmen mehr Genesungen als neue Fälle gezählt worden. Die Folge: Die Zahl der aktiven Fälle geht leicht zurück.

So sind in Dülmen aktuell 409 Personen infiziert, 51 weniger als am Vortag. 44 neuen Ansteckungen stehen 95 Genesungen gegenüber. Kreisweit gibt es derzeit 2028 aktive Infektionen (minus 109). Hier haben sich zuletzt 287 Personen neu angesteckt, während gleichzeitig 397 eine Infektion überstanden haben.

Inzidenz jetzt über 900

Nach Dülmen meldet derzeit Coesfeld die meisten aktiven Fälle (367), mit großem Abstand folgt dahinter Lüdinghausen (227). Die wenigsten aktiven Infektionen werden derzeit in Nordkirchen gezählt (49).

Weiter nach oben ging es mit der Sieben-Tage-Inzidenz: Diese kletterte am Dienstag auf 927,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Montag: 862,2).