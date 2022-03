Corona-Inzidenz knapp unter 2000er-Marke

Die Corona-Inzidenzwerte steigen weiter an. Das geht aus den jüngst veröffentlichten Zahlen hervor.

Infektions-Geschehen steigt weiter an

Der Corona-Inzidenzwert ist wieder gestiegen und liegt im Kreis Coesfeld nur noch knapp unter der 2000er-Marke. Das meldete die Bezirksregierung Münster unter Berufung auf Zahlen des Landeszentrums Gesundheit.

Demnach erhöhte sich die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag auf 1998,1. Zum Vergleich: Am Freitag hatte die Neuerkrankungsrate bei 1903,4 gelegen. Am Sonntag erhöhte sich der landesweite Inzidenzwert auf 1398,2, bundesweit liegt der Wert bei 1526,8.

Wie viele Menschen in Dülmen neu infiziert sind, meldet das Kreisgesundheitsamt erst am Montag.