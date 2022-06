Corona-Fälle nehmen weiter zu

Die Zahl der aktiven Fälle steigt in Dülmen weiter an.

Weiter angestiegen ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Dülmen. Am Donnerstagmorgen wurden 166 weitere Infektionen sowie 88 Genesungen gemeldet. Damit gab es 1082 aktive Fälle in Dülmen.

Im Kreis Coesfeld kommt die Schwelle von 4000 aktiven Fällen in Sicht. Am Donnerstagmorgen waren es 3936 Fälle. Und damit über 500 mehr als am Vortag. Insgesamt standen 626 Infektionen gegenüber 120 Gesundungen. Am Freitag wurden keine aktuellen Zahlen gemeldet.

Dagegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gesunken. Hatte der Wert am Mittwoch noch 1350,6, war dieser Wert am Freitagmorgen bei 1170,3.