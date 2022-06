Corona-Fälle nach Schützenfesten

Nach den Schützenfesten in Rorup und Merfeld sind in den Vereinen zahlreiche Corona-Fälle aufgetreten.

Wer am vergangenen Wochenende die Schützenfeste in Rorup und Merfeld besucht hat, der sollte über den ein oder anderen Corona-Test mehr nachdenken. In beiden Vereinen sind zu Wochenbeginn zahlreiche positive Fälle bekannt geworden, nachdem Tests an den Schützenfest-Tagen noch negativ waren.

Die beiden Vereinsvorsitzenden Markus Terhart (Merfeld) und Michael Döveling (Rorup) bestätigten am Mittwoch auf DZ-Anfrage die Fälle. „Wobei wir noch nicht erkennen können, ob es am Samstag oder Sonntag passiert ist“, so Döveling.

Die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein Westfalen sieht aktuell keine Beschränkungen für Zeltveranstaltungen und Schützenfeste vor. Daher hatten die Dülmener Schützenvereine bei einer gemeinsamen Sitzung auch auf einen Sonderweg verzichtet. Auch in Merfeld habe man für die Zeltveranstaltungen noch über die 3G-Regelung gesprochen, so Terhart.

Bei der Schützengesellschaft Börnste, die eine Woche vor den beiden Vereinen gefeiert hatte, seien keine Corona-Ausbrüche zu verzeichnen gewesen. „Wir haben mit Vorstand und Offizieren schon wieder getagt und bei uns war alles in Ordnung“, berichtet Vorsitzender Bernhard Gövert.