Corona: 22. Todesfall in Dülmen

Ein weiterer Todesfall in Dülmen, mehr als 1000 Neuinfizierte am Wochenende im gesamten Kreis: Das sind die Corona-Zahlen von Montag.

HANDOUT - 17.02.2020, USA, Hamilton: Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des «U.S. National Institute of Health» zeigt das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2). Die Probe wurde von einem Patienten in den USA isoliert. Foto: ---/NIAID-RML/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Traurige Nachrichten am Montagmorgen: In Dülmen ist eine weitere Person nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das ist der 22. Todesfall seit Beginn der Pandemie, kreisweit wurden bislang 112 Verstorbene gezählt.



Übers Wochenende haben sich insgesamt 1014 Personen kreisweit neu infiziert, davon 226 in Dülmen. Hier wurden gleichzeitig 213 Genesungen gezählt, weshalb sich die Zahl der aktiven Fälle um zwölf auf jetzt 827 erhöhte. Für den gesamten Kreis Coesfeld meldete das Gesundheitsamt 918 Genesungen. Bei den aktiven Fällen gab es damit ein Plus von 95. Aktuell sind kreisweit 3759 Personen mit Corona infiziert.



Leicht nach oben ging es am Montag mit der Sieben-Tage-Inzidenz. Sie stieg von 1438,5 am Sonntag auf 1458,5 am Montag, teilte das RKI mit.