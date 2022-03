Clubschwestern stocken Hilfe auf

Der Vorstand des SI-Clubs Dülmen unterstützt die Clubschwestern in Polen, die wiederum den Menschen aus der Ukraine helfen.

„Wir haben diesen Betrag auf 2500 Euro aufgestockt“, teilte der Dülmener Club von Soroptimist International mit. Das Geld soll den polnischen SI Clubs an der ukrainischen Grenze ermöglichen, unbürokratisch Flüchtlinge zu unterstützen.

„Die Spenden gehen direkt an die Clubs, diese können entscheiden, was gebraucht wird und die notwendigsten Sachen kaufen, Hilfen oder Unterkunft organisieren“, so die Dülmener Clubschwestern.

Man stehe in Kontakt mit der Vizepräsidentin von SI Polen, Katarzyna Piszczako-Palasz, um gegebenenfalls in den nächsten Wochen weiter zu helfen, berichtet der Dülmener Vorstand.