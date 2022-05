Clips sollen sensibilisieren

Vorteil dieser sogenannten Lithiumtechnologie ist eine hohe Leistung und somit Energiedichte. „Leider ist jedoch mit der zunehmenden Verbreitung dieser Akkus auch die Anzahl der Brände gestiegen“, so Manfred Sokolowski, Geschäftsstellenleiter von der Provinzial Versicherung in Buldern.

Das Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e.V. in Kiel (IFS) stellte in einer Auswertung seiner Datenbank mit rund 16.000 untersuchten Brandursachen einen deutlichen Anstieg der Brände mit Beteiligung der Lithium-Ionen-Akkus fest.

Um Nutzerinnen und Nutzer akkubetriebener Geräte für diese Gefahr zu sensibilisieren, hat das IFS in seinem Brandversuchsraum Szenarien nachgestellt, die zeigen was passieren kann, wenn in Geräten verbaute Akkus thermisch durchgehen.

„Ein Akku kann in Sekundenschnelle in einer heftigen Reaktion in Flammen aufgehen und sofort brennbares Material in der Umgebung und danach den gesamten Raum entzünden“, beschreibt Sokolowski. Zu diesen Bränden kann es durch technische Mängel (Produktionsfehler), unsachgemäßem Umgang oder die Verwendung eines falschen Ladegerätes kommen.

Zudem sollten Nutzer unbedingt darauf achten, Handys oder Tablets bei sommerlichen Temperaturen nicht im Inneren eines Autos zu lagern. Kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Defekt, kann die im Akku gespeicherte Energie unkontrolliert in Form von Hitze freigesetzt werden.

„Mit kurzen Videoclips des IFS möchten wir möglichst vielen Menschen den richtigen Umgang mit akkubetriebenen Geräten näherbringen und auf mögliche Gefahren aufmerksam machen“, so Manfred Sokolowski. www.ifs-ev.org/schadenverhuetung/feuerschaeden/lithium-ionen-akkus www.provinzial-online.de/brandschutz