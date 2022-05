City: Materialmangel mit Folgen

Dülmen

Eine wichtige Hürde bei der Großbaustelle in der Innenstadt ist genommen. Seit Monaten herrscht in der Baubranche jedoch Materialnot. Das hat auch Auswirkungen auf die Baustelle in der Innenstadt: Die Fertigstellung wird sich von Ende 2022 auf das erste Quartal 2023 verschieben.

Von Tatjana Thüner