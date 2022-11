CDU: „Wirtschaftskraft der Stadt steigern“

Das rekordverdächtige Loch im städtischen Haushalt für 2023 von insgesamt rund 25 Millionen Euro beschäftigt aktuell die Kommunalpolitiker. Nachdem die SPD-Fraktion vom Bürgermeister eine deutliche Minimierung des Haushaltsentwurfes gefordert hatte, übt die CDU Kritik an diesem Vorgehen.

„Das ungewöhnliche Ansinnen und die Bewertungen der SPD sorgen bei der CDU-Fraktion für Verwunderung und Unverständnis. Ist es doch die Aufgabe der Fraktionen, den vorgelegten Haushaltsentwurf zu bewerten und evtl. mit Anträgen aktiv auf konkrete Veränderungen hin zu wirken“, betont die CDU-Fraktion.

Sie wird sich am Wochenende in einer Haushaltsklausur intensiv mit dem Zahlenwerk beschäftigen. Dabei will sich die Fraktion nach Aussage von Manuela Pross (wirtschaftspolitische Sprecherin) „auch mit der Stärkung der Wirtschaftskraft unserer Stadt und mit der Sicherung und Steigerung der eigenen Möglichkeiten befassen.“ Im Vorfeld der Klausur hat es erste Weichenstellungen gegeben.

„Die bisher geleisteten freiwilligen Zuschüsse für die Sportvereine und ehrenamtlichen Aktivitäten werden wir nicht zur Disposition stellen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Willi Wessels. „Auch die freiwilligen Zuschüsse für die offenen Ganztagsangebote an Grundschulen werden wir nicht zu Lasten der Kinder und Eltern opfern. Denn nur mit solchen Kürzungen könnte das einmalig hohe Defizit wirkungsvoll reduziert werden.

Eine Verweigerung der Stellensteigerungen für die ständig wachsenden Kindertagesstätten kommt für die CDU nicht in Frage. Die Betreuung unserer Kinder hat für uns allerhöchsten Stellenwert.“

