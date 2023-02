Busse halten ab Mittwoch auf dem Vorplatz

Busfahrer aufgepasst: Ab Mittwoch halten die Busse am Dülmener Bahnhof an einer neuen Stelle. Nämlich auf dem neuen Vorplatz. Welche Linien genau betroffen sind, lesen Sie hier.

Busschleibe am Bahnhof in Dülmen

Am Mittwoch, 1. März, geht der neue Busbahnhof am Bahnhof in Dülmen in Betrieb. Busse fahren damit ab sofort die neuen Haltestellen auf dem umgebauten Bahnhofsvorplatz an.

Sämtliche Ortslinien werden mit mindestens einer Hin- und einer Rückfahrt angebunden. Im Einzelnen fahren die Linien 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 und 662 die neue Haltestelle an. Auch das Anruf-Sammel-Taxi, die Taxi-Buslinie T65 sowie der Bürgerbus Merfeld-Hausdülmen fahren zukünftig die neuen Bussteige an.

Bürgerbus mit neuem Fahrplan

Letzterer ist ab Mittwoch mit einem leicht geänderten Fahrplan unterwegs. So verschieben sich die Abfahrtszeiten nicht nur am neuen Halt auf dem Vorplatz geringfügig, sondern teilweise auch am Stopp an der Agentur für arbeit (DZ berichtete).

Während des groß angelegten Bahnhof-Umbaus in den vergangenen Jahren waren die Bus-Haltestellen an die Hohe Straße (Gleis 31) verlegt worden. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten am neuen Empfangsgebäude nach Angaben der Stadt aber so weit fortgeschritten, dass der Bereich davor nun für den Busverkehr freigegeben werden kann.