Bürgertreff vor Neuauflage

Der Bürgertreff erlebt in diesem Jahr eine Neuauflage: Die Stadt Dülmen plant fest mit der traditionellen Veranstaltung am 3. Oktober und hat in der vergangenen Woche bereits Vereine sowie ehrenamtlich Engagierte angeschrieben und informiert. In den vergangenen beiden Jahren war der Bürgertreff aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

„Nach der Zwangspause ist es höchste Zeit für einen Bürgertreff. Er gehört für mich zu den eindrucksvollsten Veranstaltungen in unserer Stadt“, betont Bürgermeister Carsten Hövekamp. „Wenn Vereine, Organisationen und Gruppen sich in der Innenstadt präsentieren, entsteht eine besondere Stimmung. Es ist ein Fest von und für alle.“

Er kündigt gleich auch eine erste Neuerung an: Erstmals wird der Markt der Möglichkeiten zwischen Rathaus und einsA in das Veranstaltungskonzept einbezogen.

Blaulichtmeile auf der Coesfelder Straße

„Die Neugestaltung des Marktplatzes sowie die noch laufenden Arbeiten in der Marktstraße machen eine leicht veränderte Standplanung notwendig“, erläutert die städtische Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl.

Bei Streyl laufen derzeit die Planungen für die Veranstaltung zusammen, die von 11 bis ca. 18 Uhr stattfinden soll. Fest steht bereits, dass es wieder ein von Vereinen und Gruppen gestaltetes Bühnenprogramm geben soll. Und es gibt eine zusätzliche Attraktion: „Besonders freut mich, dass sich unter anderem die Feuerwehr, die DLRG, das THW sowie das DRK Dülmen und Buldern mit einer großen Blaulichtmeile auf der Coesfelder Straße dem diesjährigen Bürgertreff anschließen“, verrät Streyl.

Hier können sich Interessierte melden

Vereine, Institutionen oder Gruppen, die am Bürgertreff 2022 teilnehmen möchten, können sich ab sofort über das Serviceportal der Stadt Dülmen anmelden. Darüber hinaus steht Hildegard Streyl für Rückfragen unter Tel. 02594/12563 oder Email an ehrenamt@duelmen.de zur Verfügung.