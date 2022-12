Weniger warten im neuen Jahr

Mit einer Reihe von Änderungen will das Bürgerbüro im Rathaus seine Dienstleistungen optimieren. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger sollen dort schneller einen Termin bekommen, Wartezeiten sich verkürzen.

Bürgerbüro kündigt Änderungen an

Ab Januar sind der Dienstag und der Donnerstag im Bürgerbüro „terminfrei“. Am Automaten ziehen Bürgerinnen und Bürger dann einen Bon mit Nummer und QR-Code.

Gleich mehrere Änderungen zum Jahreswechsel kündigt die Stadt für das Bürgerbüro an, vom terminfreien Dienstag bis zu geänderten Öffnungszeiten. Hier eine Übersicht:

Terminfreier Dienstag

Zu den wichtigsten Veränderungen zählt, dass neben dem terminfreien Donnerstag künftig auch der Dienstag im Bürgerbüro „terminfrei“ sein wird. Bürger können dann ohne vorherige Terminbuchung mit ihren Anliegen ins Bürgerbüro kommen. Vor Ort ziehen sie am Automaten einen Bon mit Nummer und QR-Code.

Das Praktische: „Wer mit seinem Smartphone den QR-Code abscannt, kann auch von unterwegs sehen, wie viele Personen noch vorher dran sind“, erläutert Jürgen Heilken, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung.

Montags, mittwochs und freitags ist weiterhin eine vorherige Terminbuchung für das Bürgerbüro erforderlich. Dies ist online oder telefonisch unter 02594/12102 möglich.

Keine Terminpflicht für Infothek:

Aufgehoben ist seit Anfang Dezember die Terminpflicht für die Infothek des Bürgerbüros. Für kleinere Angelegenheiten wie zum Beispiel das Abholen von Ausweisen oder anderen Dokumenten kann man nun einfach im Rathaus vorbeikommen, betont die Verwaltung.

Neue Zeiten

Ab Januar gelten neue Öffnungszeiten, die an die Nachfrage angepasst sind. Das Bürgerbüro schließt dann dienstags (16 Uhr) und freitags (12 Uhr) früher, ist dafür aber am Mittwochnachmittag drei Stunden länger geöffnet, nämlich bis 16 Uhr.

Geänderte Aufgaben

Einige Dienstleistungen, die das städtische Bürgerbüro bisher für den Kreis übernommen hatte, werden ab Januar an das Straßenverkehrsamt des Kreises am Kreuzweg in Dülmen zurückgegeben. Hierzu zählen der Umtausch von alten Führerscheinen gegen die neueren Checkkarten, die Ausgabe von neuen Führerscheinen (bei Verlust) oder der Antrag auf Ersterteilung einer Fahrerlaubnis. „Diese Fälle machen rund 600 Termine im Jahr aus“, erläutert Jürgen Heilken die mit dem Kreis Coesfeld abgestimmte Maßnahme.

Die Adressänderung im Kfz-Schein ist weiterhin im Dülmener Bürgerbüro möglich, allerdings nur, wenn dies zeitgleich mit der Ummeldung innerhalb des Kreises Coesfeld im gleichen Termin erfolgt. Ist der Kfz-Schein bei der Ummeldung nicht zur Hand, muss die Änderung beim Straßenverkehrsamt in Dülmen nachgeholt werden.