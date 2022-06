Bürger contra Stadt: Streit um Bordsteinkante

Alfred Bürger ärgert sich über die Stadt, weil sie aus seiner Sicht die Zufahrt zu zwei „auf Forderung der Verwaltung geschaffene Einstellplätze“ im Luise-Hensel-Pfad in Höhe der Hausnummer 6 verbaut. Stimmt nicht, sagt die Verwaltung.

Bauarbeiten rücken an, um das Parken zu ermöglichen

In einer schriftlichen Stellungnahme betont die Stadt ihre Sicht der Situation. „Der Bordstein wird auf einem kleinen Teilstück im Bereich eines Vorgartens angehoben, da hier die Voraussetzungen für einen abgesenkten Bordstein nicht mehr gegeben sind“, heißt es in der Antwort auf DZ-Anfrage.

Streit nicht erst seit gestern

„Vor einigen Jahren wurde dieser Teil des Grundstücks noch als Parkfläche genutzt, sodass eine Zufahrt notwendig war. Mittlerweile ist diese nicht mehr notwendig, da die Fläche als Vorgarten genutzt wird.“ Alfred Bürger sieht das anders. Nicht zum ersten Mal.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder unterschiedliche Auffassungen gegeben - zwischen ihm einerseits und der Stadt sowie anderen Stellen auf der anderen Seite. Gerade auch mit Blick auf ein neu gebautes Haus in der Straße. Dabei ging es um die Größe des Hauses und auch die Stellplätze. Der Behauptung von Bürger, dass er Stellplätze schaffen musste, beim Neubau aber welche abgelöst werden konnte, widerspricht die Verwaltung.

