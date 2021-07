Buntes Weltbild im Sportzentrum Süd

Dülmen. „Eine Welt“ steht in heller, gelber Farbe auf blauem Hintergrund geschrieben - nicht nur in deutscher Sprache, sondern in zehn weiteren. Vervollständigt wird das Wandbild durch einen Basketballspieler, der eine Weltkugel im Korb versenkt.

Anleitung durch "Lackaffen"

Vorbereitungstreffen

Wettbewerb "Hand in Hand"

Die Aktion konnte durch Mittel des Wettbewerbs „Hand in Hand“ finanziert werden: Die Stadt hatte im vergangenen Jahr 25.000 Euro Preisgeld für ihre erfolgreiche Integrationsarbeit erhalten (DZ berichtete). Bundesweit waren 21 Städte und Kreise ausgezeichnet worden. Weitere Aktionen und Projekte, wie die Gestaltung des Freizeitbereichs an der Unterkunft Letterhausstraße oder neue Spieltische im Sportzentrum Süd, sind bereits in Planung.