BUND sieht „gute fachliche Praxis“

Der BUND-Landesverband verteidigt das Ausbringen von Branntkalk in den Welter Bachauen. Gleichzeitig hat er mit Datum vom 13. September einem Dülmener „mit sofortiger Wirkung die Betretung sämtlicher Grundstücke im Besitz des BUND-Landesverbandes untersagt.“

Landesverband verteidigt Vorgehen an den Bachauen und erteilt Betretungsverbot

Auf dem Gelände des BUND am Welter Bachauenkomplex brachte der dort Verantwortliche Branntkalk auf den Teich auf.

Während er hier Fakten geschaffen hat, zeigte sich der Landesverband über die aktuelle Faktenlage nicht gut informiert.

Dem BUND würden keine Ergebnisse vorliegen

„Der Einsatz von Branntkalk ist seit Jahrhunderten insbesondere in der Karpfenteichwirtschaft üblich, hauptsächlich zur Desinfektion von Fischteichen, aber auch zur Steigerung der Produktivität der Teiche, also als Dünger“, betont Dr. Jochen Behrmann, Geschäftsleiter des Landesverbandes auf DZ-Anfrage schriftlich.

„Ob dieser Löschkalk möglicherweise die Todesursache der Vögel war oder ob andere Ursachen vorlagen, wird aktuell vom Kreis Coesfeld untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen uns bislang nicht vor“, so Behrmann am Montag. Der Kreis Coesfeld hatte aber am Freitag erklärt, dass bei den Laboruntersuchungen festgestellt worden sei, dass zumindest bei einem Tier „definitiv der ausgebrachte Brandkalk Todesursache ist.“

Landesverband verteidigt das Ausbringen von Branntkalk

Auf die Frage, welche Konsequenzen der BUND aus der Tatsache zieht, dass der vor Ort Verantwortliche einräumt, den Branntkalk ausgestreut zu haben, schreibt der Geschäftsleiter: „Wie gesagt, ist der Einsatz von Branntkalk keinesfalls verboten, sondern gilt im Gegenteil in der Teichwirtschaft sogar als gute fachliche Praxis.

In diesem Sinne handelte der vor Ort Verantwortliche und gibt hierzu auch offen Auskunft. Uns ist selber an einer fundierten Klärung des Sachverhaltes gelegen.“ Allerdings räumt der BUND einen möglichen Imageschaden ein.

