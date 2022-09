BUND Ortsgruppe bedauert Tiersterben

Die BUND Ortsgruppe Dülmen bezog jetzt Stellung zum Vorfall am Bachauenkomplex am Welter Bach. Hier fanden Mitarbeiter des Umweltamtes am Donnerstag einige tote Wasservögel auf. Was genau die Ortsgruppe zum Tiersterben sagt, lesen Sie hier.

Stellungnahme zum Vorfall am Bachauenkomplex am Welter Bach

Am Bachauenkomplex am Welter Bach sind einige Wasservögel gestorben.

Die BUND Ortsgruppe Dülmen hat eine Stellungnahme zum Vorfall am Bachauenkomplex am Welter Bach abgegeben. Zum Hintergrund: Erst am Donnerstag hatte das Umweltamt ein Gebiet des BUND Landesamtes untersucht, auf dem einige tote Wasservögel und Branntkalk gefunden worden waren.

Die Ortsgruppe Dülmen bedauere außerordentlich, dass es im Zuge der „Umgestaltung eines Teilbiotopes in den Welter Bachauen zu Tierverlusten gekommen ist.“ In der Stellungnahme verweist die Gruppe aber darauf, dass sie über keine Kenntnisse verfügt und keinerlei Verantwortung für diese Vorgänge trage. Daher könne sie nicht zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes beitragen.

Die Planung und Bewirtschaftung des Naturschutzgebietes Welter Bachauen liege nach Angaben der Ortsgruppe „seit vielen Jahren in der alleinigen Verantwortung eines vom BUND Landesverband bestellten Verwalters.“ Die BUND Ortsgruppe Dülmen sei hier nicht involviert. Für weitere Informationen und Gespräche stehen Mitglieder der Ortsgruppe anlässlich des Bürgertreffs am 3. Oktober am Stand des BUND in der Dülmener Innenstadt zur Verfügung.