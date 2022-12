Buldern: Täter machen Beute

Die Folgen der Explosion in der Volksbank Buldern sind auch am Tag danach noch deutlich zu sehen. Dazu gibt es neue Informationen zu den Tätern.

Zwar sind die Scherben beseitigt, doch die Fenster sind verbrettert, dazu steht ein großer Container vor der Filiale der Volksbank Nottuln. Doch dieser Zustand soll natürlich nicht lange so bleiben. Und so waren bereits am Freitagvormittag die ersten Handwerker vor Ort. Voran kommt auch die Polizei mit ihren Ermittlungen.

Bestätigt hat sie auf DZ-Anfrage, dass die Automatensprenger „erfolgreich“ waren - also Beute gemacht haben. Über die Höhe der Summe macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Aussagen. Näher lässt sich die Pressestelle der Kreispolizeibehörde zum Fluchtfahrzeug ein.

Polizei sucht dunklen Audi A6 Kombi

Danach handelt es sich bei dem Wagen um einen dunklen Audi A6 Kombi. Mittlerweile steht auch fest, dass das Kennzeichen eine Nacht vor der Sprengung von einem Auto in Kleve gestohlen wurde, das die Täter später verloren. Dazu passt auch ein Hinweis, dass die Täter nach der Explosion Richtung Niederlande geflüchtet sind. Vor Ort in Buldern hatten die Täter ein Bild der Verwüstung hinterlassen.

Große Fensterscheiben waren zu Bruch gegangen, der Bereich vor der Volksbank an der Weseler Straße war mit mit Glassplittern übersät. Bilder vom Foyer der Bank mit den integrierten Selbstbedienungsautomaten belegten, wie stark die Explosion gewesen sein muss. Der gesamte Bereich war schwer beschädigt. Zum Glück war bei der Explosion niemand verletzt worden.