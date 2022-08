Brücke auf der Karthaus wird erneuert

Die Rohrkampbrücke am Karthäuser Mühlenbach wird ab Ende August erneuert.

Die Rohrkampbrücke über den Karthäuser Mühlenbach, ganz in der Nähe der Kirche St. Jakobus, ist bei Fußgängern und Radfahrenden beliebt - aber nach Angaben der Stadt in baulich schlechtem Zustand. Die Verwaltung lässt das in die Jahre gekommene Bauwerk daher nun komplett erneuern.

Ab dem 29. August ist die Brücke gesperrt und wird in den Tagen darauf abgerissen. Eine kurze Umleitung wird dann ausgeschildert und führt an der alten Wassermühle vorbei zur Einfahrt an der Klosterschänke. Die Gaststätte, die Kirche sowie die umliegenden Gebäude bleiben jederzeit erreichbar, betont die Stadt.

Arbeiten laufen bis Jahresende

Eine Sanierung der alten Brücke wäre nach Verwaltungsangaben unwirtschaftlich, daher hat die Stadt Dülmen sich für den Bau einer neuen, nachhaltigen Brücke mit einem Belag aus glasfaserverstärktem Kunststoff entschieden. Die Maßnahme soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.