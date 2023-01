Brötchen für den schmalen Taler

Brötchen, Gebäck und Co. zu Sonderpreisen gibt es bei einigen Bäckereien in Dülmen. Denn diese bieten die übrigen Waren etwa in Rettertüten oder sogar im Restbrotladen an. Gespart werden kann hier bis zu 50 Prozent des normalen Preises.

Einige Dülmener Bäckereien bieten ihre übrig gebliebenen Waren vergünstigt an

Brötchen, Brot und Gebäck vom Vortrag können Interessierte in Dülmen an einigen Stellen erwerben. Die DZ hat mit den Bäckereien gesprochen.

Die Bäckerei Grote verkauft schon seit etlichen Jahren die Brötchen vom Vortag aus allen Filialen im „Frühstückskörbchen“ und Restbrotladen am Butterkamp 15.

Oft werden hier mehrere Brötchen einer Sorte zusammen in einer Tüte angeboten. Außerdem gibt es auch eine kleine Auswahl an frischen Brötchen und Broten. „Es gibt viele Gäste, die hier Brot kaufen und einfrieren. Für sie spielt es dabei keine Rolle, ob das Brot vom Vortag oder frisch ist“, so Junior-Chefin Susanna Grote.

Die Vortagsbrötchen würden außerdem auch einige Kunden gerne als Futter für ihre Hühner oder Schweine nutzen. Im Durchschnitt sind die übrigen Lebensmittel im Restbrotladen die Hälfte günstiger. Auch für ihr Paniermehl finden alte Brötchen Verwendung.

Was Grote noch tut, um die übrigen Waren nicht zu verschwenden und wer unter anderem noch seine übrigen Brötchen und co. anbietet, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.