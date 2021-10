Brotbacken für Flutopfer in Altenahr

Nach über einem Jahr Pause nimmt die Kolpingsfamilie Buldern das Brotbacken im Steinofen des Kleinen Spiekers wieder auf. Und zwar am Freitag, 29. Oktober.

„Es ist schon eine traurige Tradition, dass in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig Hilfen für Flutopfer geleistet werden mussten“, berichtet Helmut Tissen von der Kolpingsfamilie. So 1998 und 2004 in Buldern, 2001 in Ahlen oder 2020 in Kasese in Uganda - und diesmal für die Flutopfer im Ahrtal. Hier hatte die Kolpingsfamilie Buldern bereits nach der Katastrophe 1000 Euro als spontane Sofortmaßnahme zur Verfügung gestellt.

Erste Brote sind gegen 14 Uhr fertig

Bei der Back-Aktion soll nun ein Zuschlag von einem Euro für Münsterländer Stuten, Rosinen- und Zwiebelbrot erhoben werden. Gegen 14 Uhr werden erste Brote fertig sein (Fensterverkauf, Maskenpflicht in der Warteschlange).