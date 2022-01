Unbekannte haben in Dülmen gleich zwei Briefkästen durch Böller zerstört. Zeugen beobachteten dabei mehrere Jugendliche - hier hofft die Polizei auf weitere Hinweise.

Gleich zwei Briefkästen beschädigten Jugendliche am Donnerstag in Dülmen. Die erste Meldung ging bei der Polizei um 19.05 Uhr von der Schönen Breide ein, eine zweite um 19.34 Uhr von der Elsa-Brändström-Straße.

In beiden Fällen beschädigten Unbekannte an der Außenfassade angebrachte Briefkästen. Die Polizei fand dabei Reste von vermutlich Polenböllern, so eine Mitteilung. Beide Briefkästen wurden komplett zerstört.

Zeugen beobachteten im Umfeld jeweils drei bis vier Jugendliche im Alter von circa 14 bis 18 Jahren. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.