Brand im Dülmener Krankenhaus

Bei einem Brand in der Elektroabteilung des Dülmener Krankenhauses zogen sich zwei Mitarbeiter eine Rauchgasvergiftung zu. Die beiden Techniker waren starkem Rauch ausgesetzt, als sie das Feuer löschten. Für das restliche Personal und die Patienten habe aber laut Feuerwehr zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.

Die Feuerwehr rückte am Vormittag zu einem Brand im Krankenhaus aus.

Im Dülmener Krankenhaus kam es am Freitagvormittag zu einem Brand in der Elektroabteilung. Die Techniker der Christophorus Kliniken in Dülmen konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen.

Nach Angaben des Einsatzleiters Michael Strauch zogen sich die beiden Mitarbeiter durch die starke Rauchentwicklung im Technik-Raum eine Rauchgasvergiftung zu. Für die Patienten und das Personal habe laut ihm aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Auch eine Evakuierung musste nicht eingeleitet werden. „Durch den Brand der Elektroverteilung ergaben sich keine Behinderungen im Krankenhausbetrieb“, entwarnt der Einsatzleiter außerdem.

Rund eine Stunde waren Feuerwehr, Polizei und Deutsches Rotes Kreuz vor Ort. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und leitete Lüftungsmaßnahmen im betroffenen Raum sowie im danebenliegenden Treppenraum ein.