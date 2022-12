Auf einen Blutspendetermin noch in diesem Jahr weist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hin. Gespendet werden kann am Mittwoch, 28. Dezember, 16 bis 20.30 Uhr, in Dülmen.

Ein Blutspendetermin findet noch in dieser Woche in Dülmen statt.

Das DRK hofft auf rege Teilnahme am Blutspendetermin am Mittwoch, 28. Dezember, 16 bis 20.30 Uhr, in der Pestalozzi-Schule, An der Kreuzkirche 5 (Schulzentrum).

Es wird wieder Verpflegung vor Ort angeboten, heißt es in der Einladung. Alle Spender sollten eine FFP2-Maske tragen und ihren Personalausweis mitbringen.

Es wird gebeten, möglichst zuvor online einen Termin zu machen und frühestens fünf Minuten vor dem Termin zu erscheinen.