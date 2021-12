Blinkender Bandwurm

Landwirte erfreuen am Sonntag mit einem Treckerkorso

Dülmen

Mit funkelnden Lichtern an ihren Treckern werden die Landwirte auch in diesem Jahr wieder durch Dülmen fahren. Am Sonntag ist es soweit. Bisher haben sich schon 180 Fahrzeuge zum Treckerkorso angemeldet.



Von Tatjana Thüner